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28.03.2017 12:23

Состоялось первое в 2017 году заседание Общественного совета при региональном Минэкономразвития

Членам Общественного совета был представлен доклад о создании условий для широкого привлечения предпринимателей и некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере. С ним на заседании выступила начальник управления прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка министерства Наталья Иванова. Заместитель председателя Общественного совета Нина Сердюкова представила мнение общественности о перспективах и ограничениях привлечения предпринимательства к оказанию социальных услуг. Министерству даны рекомендации организовать широкое информирование населения с использованием максимального количества каналов связи.

Наталья Бортко – руководитель органа по сертификации услуг «Северный Меркурий» Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/ – представила информацию о системе добровольной сертификации услуг «Северный Меркурий»; присутствующие обменялись мнениями по теме выступления.

Интерес участников заседания вызвала информация о динамике инфляционных процессов в Мурманской области и реализуемой Банком России государственной денежно-кредитной политике, с которой выступил начальник сводно-экономического отдела Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Михаил Старичков. Было принято решение разместить ссылки на сайте министерства в разделе «О Министерстве / Общественный совет / Реализация рекомендаций Общественного совета» на тематические ролики по инфляции на официальном канале Банка России в YouTube.

Помимо основных вопросов, представленных на заседании, члены Общественного совета рассмотрели вопрос о замене выбывших на основании личных заявлений членов претендентами из резерва кандидатов. Единогласно было принято решение о включении в состав Общественного совета научного сотрудника Института информатики и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН Александра Вицентия и главного бухгалтера ГТРК «Мурман» Марины Юриной.


/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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