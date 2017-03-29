Юные мурманчане приняли участие в мастер-классе «Рисуем цифровых героев»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась арт-встреча «Рисуем цифровых героев».

В гостях у ребят побывал Евгений Пайкачев. По профессии Евгений - педагог, руководитель студии цифрового рисования в городе Мурманске, который увлекается дизайном.

В начале встречи библиотекари рассказали о серии арт-встреч и дали информацию о возникновении цифрового рисунка, а Евгений Пайкачев показал детям информационные ресурсы, которыми они могут воспользоваться, и видеоролик. Затем Евгений провел мастер-класс по рисованию героев мультфильмов. Ребята очень старались и создали симпатичного героя - Пухлю.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области