В п. Молочный для юных читателей состоялся праздник книги

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у ребят поселка Молочный. В рамках Недели детской и юношеской книги здесь прошел яркий незабываемый праздник.

Ученики Молочнинской средней общеобразовательной школы и их педагоги совершили увлекательное путешествие в Книжное царство. Помогали им в этом известные герои детских книг – Пэппи Длинныйчулок и Старуха Шапокляк. Попасть в Книжное царство ребята смогли, придумав стихотворную рифму, отгадав литературные загадки, назвав героев известных детских книг и прослушав песни в их исполнении. Юные читатели смогли не только назвать книги и их героев, но также вспомнили авторов любимых литературных произведений. В Книжном царстве школьники встретились с Книжной Королевой. Праздник продолжился веселыми танцами и подвижными играми. С большим удовольствием ребята выполнили задания литературной викторины, в процессе которой смогли убедить Старуху Шапокляк, что читать это полезно и здорово.

В заключение мероприятия дети сделали памятное фото с героями любимых книг.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/