Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.03.2017 11:15

В п. Молочный для юных читателей состоялся праздник книги

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у ребят поселка Молочный. В рамках Недели детской и юношеской книги здесь прошел яркий незабываемый праздник.

Ученики Молочнинской средней общеобразовательной школы и их педагоги совершили увлекательное путешествие в Книжное царство. Помогали им в этом известные герои детских книг – Пэппи Длинныйчулок и Старуха Шапокляк. Попасть в Книжное царство ребята смогли, придумав стихотворную рифму, отгадав литературные загадки, назвав героев известных детских книг и прослушав песни в их исполнении. Юные читатели смогли не только назвать книги и их героев, но также вспомнили авторов любимых литературных произведений. В Книжном царстве школьники встретились с Книжной Королевой. Праздник продолжился веселыми танцами и подвижными играми. С большим удовольствием ребята выполнили задания литературной викторины, в процессе которой смогли убедить Старуху Шапокляк, что читать это полезно и здорово.
В заключение мероприятия дети сделали памятное фото с героями любимых книг.
 
/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.94
Евро = 61.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.