Юные мурманчане и их родители приняли участие в семейном литературно-игровом празднике «Добрый дедушка Корней»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке, в рамках Недели детской и юношеской книги состоялся семейный литературно-игровой праздник, посвященный юбилею известного детского писателя Корнея Ивановича Чуковского.

Юные читатели и их родители познакомились с жизнью и творчеством писателя. Ребята вспомнили с детства любимые стихи и сказки и ответили на веселые загадки. Дети, проявив ловкость и смекалку, приняли участие в различных играх и конкурсах: собрали шишки для костра, помогли комарикам добраться на праздник на воздушных шариках, раскрыли тайну черного ящика, спасли доктора Айболита, а также узнали, как нелегко бывает сороконожкам.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области