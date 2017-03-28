День экологии в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках Года экологии в России прошел День экологии.

Посетителям отдела рассказали о том, что такое «экология» и почему так важно сохранять окружающую среду. Ребята посмотрели фрагменты электронной презентации «Классно жить на планете Земля», познакомились с выставкой «Экология: тревоги - надежды».

Юные читатели приняли участие в познавательно-развлекательных конкурсах. Для них была оформлена экспозиция книг о белом медведе. Под руководством библиографа малыши вместе со своими мамами сшили замечательного мишку из фетра, которого взяли с собой. Мастер-класс сопровождался чтением книг Олега Бундура и Сергея Баруздина о белых медведях. Каждый желающий смог сделать селфи с белым медведем, которого с любовью изготовили сотрудники библиотеки.

В рамках Дня экологии в библиотеке успешно прошла благотворительная акция «Поможем животным вместе». Вещи, собранные в результате акции, будут переданы благотворительному фонду «Дворянская губерния» для передачи в приюты для животных.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области