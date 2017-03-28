Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.03.2017 16:45

«Веселый день с Сергеем Михалковым» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В рамках Недели детской и юношеской книги в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для маленьких читателей и их родителей состоялся семейный развлекательный праздник «Веселый день с Сергеем Михалковым».

Ребята совершили увлекательное путешествие по книгам любимого всей детворой писателя Сергея Михалкова. На паровозике под песенку «Мы едем, едем, едем» малыши побывали в гостях у дяди Степы, веселых и озорных котят, а также нашли сбежавшего щенка и трех поросят. Дети научились метко стрелять снежками и построили прочные домики для трех поросят.
Мамы, проявив свои артистические способности, с помощью пантомимы рассказали о профессии, которую зрителям нужно было отгадать.
Маленькие участники праздника спели песни и потанцевали, отгадали загадки, а также поучаствовали в конкурсах. В заключение праздника ребята на паровозике вернулись в библиотеку и вспомнили, как нужно обращаться с книгами.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.96
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.