«Веселый день с Сергеем Михалковым» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В рамках Недели детской и юношеской книги в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для маленьких читателей и их родителей состоялся семейный развлекательный праздник «Веселый день с Сергеем Михалковым».

Ребята совершили увлекательное путешествие по книгам любимого всей детворой писателя Сергея Михалкова. На паровозике под песенку «Мы едем, едем, едем» малыши побывали в гостях у дяди Степы, веселых и озорных котят, а также нашли сбежавшего щенка и трех поросят. Дети научились метко стрелять снежками и построили прочные домики для трех поросят.

Мамы, проявив свои артистические способности, с помощью пантомимы рассказали о профессии, которую зрителям нужно было отгадать.

Маленькие участники праздника спели песни и потанцевали, отгадали загадки, а также поучаствовали в конкурсах. В заключение праздника ребята на паровозике вернулись в библиотеку и вспомнили, как нужно обращаться с книгами.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области