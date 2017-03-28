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28.03.2017 17:15

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча в рамках международной акции «Час Земли»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча в рамках международной акции «Час Земли». Такие встречи уже не первый год проходят в главной библиотеке Мурманской области. На них собираются люди, заинтересованные в бережном отношении к природе.

О том, что каждый житель Мурманска может сделать для экологического благополучия региона,  рассказали гости библиотеки.
Начальник управления экологии и природопользования Елена Кочкуркина познакомила участников встречи с планом мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, возможностью участия в творческих конкурсах, задачей которых является привлечение внимания к заботе об окружающей среде, в деятельности, направленной на улучшение экологической обстановки города и области.
Активист экологического движения, представитель Мурманской областной молодёжной общественной экологической организации «Природа и молодежь» и сообщества «И себе и людям» Анастасия Шалаева поделилась идеями экологичного образа жизни - это и буккросинг, и использование экосумок, и забота о домашних животных.
Пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России Дмитрий Рябов рассказал о деятельности фонда, истории и перспективах проведения Международной акции «Час Земли».
Самые активные и сообразительные участники, отвечая на вопросы викторины, получили памятные футболки с символикой акции.


/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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