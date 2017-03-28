В апатитском следственном изоляторе прошёл «День открытых дверей»

Сотрудники воспитательной службы следственного изолятора №2 города Апатиты организовали для родственников осужденных День открытых дверей. Встретиться со своими родными и близкими, отбывающими наказание в отряде хозяйственного обслуживания учреждения, пришли 26 человек.

В сопровождении руководства следственного изолятора гости СИЗО посетили жилые помещения отрядов с облегченными и обычными условиями содержания, комнату по воспитательной работе, спортивный зал, столовую, библиотеку. Родственники также побывали и в молельной комнате СИЗО, в которой на днях в рамках «молитвенной недели» протоирей Василий (Данилец) прочел для осуждённых молебен «О заключенных под стражу».

У гостей колонии отдельный пристальный интерес вызвал пищеблок СИЗО, где готовят еду для всего учреждения. Многим из тех, кто впервые побывал на такой «экскурсии» в режимном учреждении, хотелось непосредственно убедиться, насколько правильно и в соответствии с санитарными требованиями организованы процесс и условия приготовления пищи.

Во время посещения у представителей руководства учреждения в основном спрашивали о нюансах процедуры помилования, по режиму содержания, и о внесенных изменениях в правила внутреннего распорядка. В завершение встречи в актовом зале было организовано чаепитие, в ходе которого гости смогли пообщаться со своими родными и близкими.

По словам старшего инспектора группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-2 Дмитрия Горбаля, данные мероприятия проводятся регулярно и всегда проходят в позитивном русле. Это хорошая возможность для граждан своими глазами увидеть, в каких условиях отбывают наказание их родные, пообщаться не только с осуждёнными родственниками, но и напрямую задать интересующие вопросы руководству учреждения, оперативно разрешить возникающие проблемные ситуации. Подобные мероприятия положительно влияют на сохранения социально-полезных связей, формируют установку на правопослушное поведение осуждённых.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области