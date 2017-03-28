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28.03.2017 17:30

В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту хулиганства

На пульт оперативного дежурного МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение от жителей города, о том, что на улице Аэронавтов находится мужчина в неадекватном состоянии.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что около подъезда 57-летний мужчина спровоцировал конфликт с молодым человеком 1997 года рождения. Потерпевший рассказал, что он заходил в подъезд одного из домов, где пенсионер очищал крыльцо от наледи с помощью саперной лопатки. Пожилому мужчине не понравилось, что ему мешают и, используя лопатку, он беспричинно стал замахиваться на молодого человека, сопровождая действия криками и бранью, тем самым грубо нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
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