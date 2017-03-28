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28.03.2017 16:30

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции призывали пешеходов быть вежливыми

В рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» полицейские рассказали в областном центре участникам дорожного движения о взаимной вежливости.

По данным Госавтоинпекции, за последние 2 недели в Мурманске произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Полицейские отмечают, что большинство таких ДТП случается на нерегулируемых переходах. Их причинами часто становятся невнимательность участников дорожного движения и неуважительное отношение друг к другу.

Сотрудники Госавтоинспекции Мумранской области в целях профилактики провели в областном центре акцию «Вежливость на дороге – залог безопасности!» В ходе меропрятия дорожные полицейские напомнили участникам о Правилах дорожного движения, манере поведения на улицах города и об основных принципах перехода через проезжую часть.

Вместе с полицейскими в акции участвовал костюмированный персонаж «Зебра», который проверил у пешеходов наличие светоотражающих элементов на одежде и напомнил о необходимости их использования. Участники акции пообещали Зебре быть внимательнее при переходе проезжей части, снимать наушники и убирать мобильные устройства перед началом движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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