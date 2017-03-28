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28.03.2017 16:15

Кандалакшанка Евгения Прилуцкая и Тамара Аревкова из Оленегорска стали победительницами областного конкурса «Красотка пенсионного возраста»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста».

В конкурсе выступили 8 участниц из Мурманска, Заозерска, Оленегорска и Кандалакши. Конкурсантки представили членам жюри визитные карточки, исполнили зажигательные танцы, прочитали стихотворения и саамскую сказку, продемонстрировали театральную сценку и удивили своим вокалом. Соревнование завершилось модным показом платьев и аксессуаров, изготовленных собственноручно. 

Каждая участница получила диплом. В номинации «Оригинальность» обладательницей диплома стала Марьям Мухамедуллина из Заозерска, в номинации «Элегантность» – кандалакшанка Евгения Прилуцкая, в номинации «Обаяние» – Нина Кветкина из Мурманска и Валентина Чудная из Оленегорска.

Алевтина Кононенко из Мурманска одержала победу в номинации «Оптимизм». Сразу три жительницы Оленегорска стали победителями в различных номинациях: Роза Яковлева получила диплом в номинации «Артистичность», Тамара Аревкова – в номинации «Целеустремленность», а Зинаида Баклашкина – в номинации «Решительность».

Победительницами и обладательницами звания «Красотка пенсионного возраста» стали кандалакшанка Евгения Прилуцкая и Тамара Аревкова из Оленегорска.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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