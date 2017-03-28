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28.03.2017 11:14

Губернатор Марина Ковтун поздравила адмирала флота Алексея Сорокина с 95-летием

Губернатор Марина Ковтун поздравила генерального инспектора Министерства обороны РФ, председателя Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» адмирала флота Алексея Сорокина с 95-летием.

В поздравлении главы региона, направленном на имя юбиляра, говорится о том, что, выдержав тяготы Великой Отечественной войны и лишения послевоенного времени, Алексей Сорокин посвятил всю жизнь ратному труду на благо России, требующему от человека решительности и хладнокровия, мужества и силы духа, верности присяге и воинскому долгу.

«Умудрённый годами адмирал флота, сегодня Вы щедро делитесь своими знаниями и огромным опытом. Ваша многолетняя активная общественная деятельность, всесторонняя поддержка ветеранов, весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и воспитание новых поколений морских офицеров заслуживают глубокого уважения и признания», - сказано в поздравлении.


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