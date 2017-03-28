Кольская АЭС: от снежных фигур к принципиальной схеме АЭС

Открытый 10 лет назад информационный центр Кольской АЭС, с прекрасными экспозициями, оборудованный по последнему слову техники, стал новой достопримечательностью города Полярные Зори и хорошим подарком Кольской АЭС населению региона. За десять лет успешной работы центр принял более 70 000 посетителей, около 4 000 экскурсий. Основные направления работы – информирование населения о работе станции, экологическое просвещение, профориентация и, конечно, музей предприятия. Информационный центр стал местом получения знаний, просвещения и образования, настоящим культурно-досуговым, центром.

В честь знаменательной даты, 25 марта в городском парке отдыха и здоровья г. Полярные Зори был организован конкурс снежных фигур, в котором приняли участие 270 человек. На протяжении всего праздника в «Нашем парке» звучала музыка, выступили творческие коллективы города. После двух часов кропотливой работы вместо сугробов появились настоящие произведения снежного искусства.

Заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов поблагодарил всех гостей праздника и отметил: «Мы собрались в парке, потому что сегодня у информационного центра столько друзей, что мы уже не помещаемся на его территории. Когда в парке собирается много горожан, чтобы единой командой сотворить что-то оригинальное, почувствовать плечо друг друга, поделиться креативными идеями – это реальное воплощение ценностей «Росатома», созвучных с лучшими человеческими ценностями, которые мы стараемся воспитывать в полярнозоринцах с самого малого возраста. Информационный центр успешно справляется со своими задачами – показывать открытость атомной энергетики для каждого, демонстрировать ее безопасность и экологическую чистоту объяснять, что в нашем производстве нет ничего страшного. К нам приезжает очень много людей со всего Кольского полуострова, из других регионов России: школьники, студенты, учителя, работники различных предприятий.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. Современное высокотехнологичное оборудование атомной станции, а также мероприятия, направленные на повышение безопасности и охрану окружающей среды, позволяют максимально снижать риски, связанные с воздействием АЭС на природу Заполярья.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Запись на экскурсии по телефону: (815-32) 44-111.

E-mail: info@kolatom.murmansk.ru

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Адрес: 184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.22

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС