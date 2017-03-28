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28.03.2017 12:45

В Мурманской области продолжается конкурс детского рисунка по охране труда

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области продолжает прием работ для участия в традиционном региональном конкурсе детского рисунка по охране труда.

Цели конкурса – формирование культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам охраны труда, сохранению жизни и здоровья во время учебы и работы. 

Как и в прошлом году, конкурс проходит среди детей в возрасте с 7 до 9 лет и с 10 до 15 лет в двух номинациях: «Безопасный труд глазами детей» – рисунки на тему охраны труда и безопасности работников различных профессий и специальностей; «Шаг в будущее» – рисунки на тему охраны труда и безопасности школьников на уроках.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – на уровне муниципальных образований или отдельных организаций образования, культуры, социального обслуживания, которые организуют участие детей в конкурсе и осуществляют отбор лучших конкурсных работ. Лучшие рисунки, отобранные на начальном этапе, принимаются комитетом до конца марта. При этом от одного учреждения может быть направлено не более четырех работ – по одной в каждой номинации по возрастным группам. Окончательных победителей и призеров определит специальная конкурсная комиссия.

Выставка лучших детских рисунков и церемония награждения победителей состоится 24 апреля на ежегодной областной конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда. Спонсором конкурса в 2017 году выступает Кольская АЭС – филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте комитета в разделе «Труд и занятость / Трудовые отношения / Конкурсы». Контактный телефон (815-2) 234598.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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