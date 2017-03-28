Минстрой Мурманской области проводит семинар «Формирование комфортной городской среды»

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области проводит межрегиональный семинар «Формирование комфортной городской среды».

На семинаре планируется рассмотреть вопросы территориального планирования и градостроительного зонирования, практические аспекты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также темой семинара станет комплексный подход обеспечения качества и безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и выполнении работ по благоустройству.

К участию в семинаре приглашены представители архитектурных и дизайнерских мастерских Москвы и Московской области, Мурманска и Мурманской области, органов местного самоуправления региона, застройщиков, бизнеса, собственников многоквартирных жилых домов, проектных и подрядных организаций Мурманской области.

Мероприятие будет проходить 30-31 марта в Мурманске. Открытие 30 марта в 10.00 в деловом центре «Меридиан».

/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /