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28.03.2017 12:30

Смотрите на канале "Россия 24" программу "Полигон"

В 1940-м году в Баренцевом море при загадочных обстоятельствах затонула подлодка "Декабрист". В марте 2017 года в этом районе проводились ходовые испытания батискафов. Поставленные задачи спасатели Северного флота отрабатывали на ржавом корпусе затонувшей "безымянной" лодки, пролежавшей на дне уже не один десяток лет. Никто не мог даже представить, что историки, увидев кадры погружения, выскажут предположение, что подводный тренажер - тот самый "Декабрист". Подробнее - сегодня в 19:45 на канале "Россия 24".
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