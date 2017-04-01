В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературный квест "Удивительный Маршак"

2 апреля, в Международный день детской книги, в 12:00 сектор новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приглашает всех желающих пройти литературный квест, посвященный жизни и творчеству С.Я. Маршака

Стихи и переводы Самуила Яковлевича Маршака знакомы нам с самого раннего детства и сопровождают нас еще долго – кто-то в юности очарован сонетами Шекспира, которые для русского читателя открыл именно Маршак; кто-то приобщается к строкам Бернса, Китса, народных баллад в его «исполнении»; и все без исключения начинают снова читать Маршака уже своим детям. Охватить творческое наследие поэта, еще раз прикоснуться к мудрым, ясным, звонким рифмам, вспомнить героев его стихотворений смогут все посетители библиотеки в ходе квеста «Удивительный Маршак».

Для участия в квесте вам нужно вооружиться знаниями о творчестве поэта, вспомнить его стихи, взять с собой хорошее настроение – и прийти в библиотеку!

Мурманская областная детско-юношеская библиотека