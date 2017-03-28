Саамы – дети Солнца и Ветра: страноведческий час в рамках проекта «Книжный пес»

В библиотеке продолжается проект «Книжный пес»! Очередное занятие состоится 31 марта в 11:00 в секторе новой художественной литературы.

Новый герой литературной встречи- собака Лайка, четвероногий питомец господина Йоргена Холтена Йоргенсена, консула Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

Юные читатели из 1 «А» класса гимназии №5 посетят страноведческий час, посвященный коренному малочисленному народу крайнего севера – саами, которые проживают на территории четырех государств: Россия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Дети узнают, почему саамов называют детьми Ветра и Солнца, познакомятся с особенностями жизни, быта и культуры этого народа. Послушают саамские сказки и легенды о тотемных животных: медведе, волке, олене. А также узнают о важной роли собак в жизни саами. Гостей мероприятия ждут саамские игры, громкое чтение рукописной книги «На далеком севере», общение с собакой Лайкой, которая очень похожа на саамских собак. Четвероногий представитель норвежского консульства внесет не только познавательный страноведческий компонент в эту встречу, но и дружескую дипломатическую атмосферу.

Во время занятия планируется прямая трансляция с Городской детской библиотекой имени Е.С. Коковина Централизованной библиотечной системы г. Архангельска".

Мурманская областная детско-юношеская библиотека