В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих создан Попечительский совет

Состоялось первое заседание Попечительского совета Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Совет был сформирован в феврале 2017 года, в его состав вошли министр социального развития области Сергей Мякишев, председатель региональной организации Всероссийского общества слепых Виктор Чирков, директор областного театра кукол Евгений Суханов, директор группы компаний «Инфорсер – Север» Алексей Скачков, генеральный директор Ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» Ольга Буч, председатель Мурманского обкома профсоюза работников культуры Раиса Кряжева, старейший читатель библиотеки Александр Алешин, директор библиотеки Наталья Киреева, заведующая отделом библиотеки Наталья Нижегородова.

Попечительский совет создан, в частности, для расширения сферы влияния, продвижения проектной и инновационной деятельности учреждения, содействия развитию культурного, международного и межрегионального сотрудничества, а также оказания библиотеке интеллектуальной, организационной и финансовой поддержки.

На первом заседании было утверждено Положение о совете, избраны его председатель – Евгений Суханов, заместитель – Алексей Скачков и секретарь – Наталья Нижегородова.

Директор библиотеки Наталья Киреева представила отчет о работе библиотеки за 2016 год, рассказала об основных планах и мероприятиях 2017 года, предстоящей международной конференции «Современные тенденции комплексной реабилитации инвалидов по зрению», которая будет посвящена 50-летию библиотеки.

На заседании члены совета поддержали предложение о помощи и участии совета в деятельности библиотеки, а также организации и проведении юбилейной конференции в сентябре 2017 года.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /