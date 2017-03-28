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28.03.2017 14:30

Прокуратура Оленегорска поддержала ходатайство о прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

В Оленегорском городском суде прокуратурой города поддержано ходатайство обвиняемой и ее защитника о прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Установлено, что женщина обвинялась органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ, – подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.
В ходе предварительного слушания в суде обвиняемой и её защитником было заявлено указанное ходатайство.
По результатам рассмотрения ходатайства, с учетом позиции прокуратуры, судом принято решение о прекращении уголовного дела в отношении северянки в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей. При этом обвиняемая в силу ст.76.2 УК РФ освобождена от уголовной ответственности.

Прокуратура Мурманской области
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