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28.03.2017 13:15

Областной ДК им. С.М. Кирова приготовил познавательную и развлекательную программу для юных мурманчан в период весенних школьных каникул

30 марта в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) пройдут развлекательные мероприятия для детей и подростков в период весенних школьных каникул.

В 10.00 учащихся мурманской средней общеобразовательной школы № 53 ждет познавательная программа «В гостях у природы». Дети узнают о птицах Мурманской области, примут участие в интерактивных играх «Кто живет рядом», «Накорми птицу», «Лапы, крылья и хвосты», а также отгадают загадки о пернатых. В 11.40 познакомиться с животными нашего края смогут мальчишки и девчонки из мурманской средней общеобразовательной школы № 5.

В 11.00 специалисты областного Дворца ждут ребят из лицея № 2 на познавательно-игровой программе «В поисках изумрудного города». Школьники смогут окунуться в удивительный мир сказок Эрнста Гофмана, братьев Гримм, Корнея Чуковского, Алексея Толстого, Льюиса Кэрролла, Астрид Линдгрен и других писателей. Дети проверят свои знания и умения узнавать сказки и их героев, распознавать понятия добра и зла по поступкам персонажей книг.

В 11.40 пройдет квест-игра «Путешествие по Мурманск» для учащихся школ № 57 и № 28, во время которой ребята продемонстрируют знания о своем родном городе.

В 12.30 во Дворце культуры пройдет познавательно-игровая программа «Мульти-пульти знатоки!». Дети из школы № 50 узнают, как появилась и развивалась российская мультипликация. Вместе со специалистами областного Дворца школьники вспомнят крылатые фразы и песни из любимых мультфильмов. Мероприятие проходит в виде игры соревновательного характера. Каждой команде предлагается по очереди выбрать вопросы из разных категорий и ответить на них.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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