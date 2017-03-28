За незаконный сбыт наркотических средств к 9 годам лишения свободы осужден житель г. Мурманска

Приговором Первомайского районного суда северянин осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

В судебном заседании установлено, что он за денежное вознаграждение сбыл наркотическое средство героин массой 0,2802 гр. и 0,2479 гр. За совершенное преступление ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

При назначении наказания суд учел, что мужчина совершил особо тяжкое преступление, направленное против здоровья населения, через непродолжительный промежуток времени после освобождения из мест лишения свободы, при этом ранее был дважды судим к реальному лишению свободы за совершение преступлений аналогичного характера.

Осужденный обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, полагая, что назначенное ему наказание является чрезмерно суровым.

Мурманский областной суд, рассмотрев в заседании апелляционную жалобу осужденного, согласился с мнением прокурора об отсутствии оснований для снижения срока назначенного наказания, и оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области