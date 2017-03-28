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28.03.2017 15:45

В Мурманске должнице понадобилось 40 минут на погашение долга

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жительницы областного центра задолженности по оплате коммунальных услуг в размере более 96 тысяч рублей.

Судебным приставом было вынесено и направлено в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, по истечении добровольного срока для исполнения требований исполнительного документа, судебным приставом осуществлен выход по месту жительства должника с целью наложения ареста на его имущество. Однако дверь квартиры никто не открывал. Со слов соседей, судебному приставу стало известно о том, что женщина торгует вещами на Первомайском рынке.
При появлении судебных приставов на рынке, торговцы засуетились и приняли их за представителей налоговой инспекции. От встречи с незваными гостями – судебными приставами должница потеряла дар речи. Но вскоре громко закричала: «Я ни в чем не виновата, это мой муж не платит за квартиру!».
Судебные приставы, успокоив женщину и разъяснив ей порядок исполнительных действий, наложили арест на 22 мужские куртки. Имущество было оставлено должнице на ответственное хранение, а также ей предложена самостоятельная реализация.
Через 40 минут женщина прибежала в отдел и полностью погасила задолженность.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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