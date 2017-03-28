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28.03.2017 10:15

Спасти внука любой ценой. В Кандалакше мошенник обманул доверчивую пенсионерку

Елена Ястребова.

Спасти сына любой ценой. Мошенники продолжают обманывать доверчивых пенсионеров. Местная жительница Кандалакши обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина и сказал, что ее внук находиться в беде. Для того, чтобы "отмазать" внука от полиции срочно нужны денежные средства. Нужной суммы у женщины дома не оказалось, деньги она заняла у соседки и положила в карман пальто. Злоумышленник, воспользовавшийся ситуацией, незаметно изъял денежные средства и скрылся. Позже сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. Как выяснилось, молодой человек нигде не работает и у него уже есть судимость. Возбуждено уголовное дело. Северянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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