Виртуозное исполнение произведений Паганини, Респиги и Чайковского. В Мурманске с концертом выступил один из ярчайших мировых исполнителей Марк Дробинский

Алексей Котович.

"Бродячий виолончелист с русской душой" - так называет себя один из ярчайших мировых исполнителей, ученик Мстислава Ростроповича, лауреат международных конкурсов Марк Дробинский. В Мурманске маэстро ждал аншлаг. Ибо стать свидетелем столь виртуозного исполнение произведений Паганини, Респиги и Чайковского - большая удача.

Большая часть концертов Марка Дробинского проходит на лучших сценах Франции, Италии, Германии и Америки. Впрочем, и в нашей стране гастроли знаменитого виолончелиста - не редкость. Настоящая Россия — она в провинции, считает музыкант. В Мурманске маэстро бывал. Правда давно - более 50 лет назад.

Виолончелист Марк Дробинский: "Гастролировали - приехали утром, отдохнули после перелета. Дали концерт, ничего не увидели Утром улетели дальше. Так, что я ничего не помню. Сейчас хоть походил, погулял".

В руках музыканта итальянская виолончель середины 18 века мастера Карло Антонио Тесторе издает поистине волшебные звуки. В программе - произведения Респиги, Паганини, Чайковского. За пультом - известный дирижер и музыкальный критик, ведущий музыкальных программ итальянец Марко Букколо.

Дирижер Марко Букколо: "Марк настолько уверен в себе, в своем инструменте, что мне иногда приходится отдавать ему инициативу. Сложно за ним следовать, потому что постоянно меняется настроение и приходится во время выступления постоянно искать контакт. При этом получаешь огромное удовольствие".

Украшение концерта - соната Шуберта для фортепиано и арпеджионе (почти забытого инструмента начала 19 века - нечто среднее между виолончелью и гитарой). В переложении для виолончели - это произведение исполняется довольно редко не только в России, но и за рубежом.

Виолончелист Марк Дробинский: "Профессор парижской консерватории Владимир Мендельсон - альтист, который сделал это переложение для себя. И он подарил мне эту версию в качестве подарка на день рождения. Мне хотелось сыграть что-то новое, что мало кто играет. И это переложение мало кто знает. И я очень рад, что с удовольствием приняли его, и играют со мной. И мне тоже нравится играть с ними".

Такой вот он - выдающийся музыкант, чьим мастерством восхищаются любители музыки. Тот, кого критики называет его за неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент "демоном виолончели".





