Выпускница первого кадетского класса имени А.Невского после целевого обучения в юридическом вузе трудоустроена в следственное управление

В июне 2012 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось знаменательное событие, посвященное первому выпуску учащихся 11 кадетского класса им. А.Невского.

Четыре юноши и одна девушка, наиболее подходящие по своим моральным и деловым качествам для службы в системе Следственного комитета, по целевому направлению Председателя Следственного комитета успешно поступили на юридические факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова и МГЮА имени О.Е. Кутафина, другие выпускники также поступили на юридические факультеты различных государственных высших учебных заведений.

Годы учебы в институте, производственные практики в стенах следственного управления пролетели незаметно, и вот, уже летом 2016 года были получены долгожданные дипломы об окончании высшего учебного заведения.

Барышева Алина была трудоустроена в следственный отдел по г. Мурманск следственного управления, где проходит службу в должности следователя.

В беседе Алина рассказала: «Еще с детских лет я хотела связать свою жизнь со следствием. Меня всегда привлекали фильмы о следователях, сыщиках, распутывающих самые сложные преступления. Мечтала, что когда-нибудь буду носить такую же красивую форму. Когда узнала, что в нашем лицее открывают кадетский класс, не раздумывая, решила поступить именно туда. Кроме того, решив стать кадетом, я решила испытать себя, насколько я дисциплинирована и вынослива. В процессе обучения убедилась, что учиться в кадетском классе намного интереснее, чем в обычном – мы изучали больше гуманитарных предметов, проходили строевую подготовку, на занятиях, проводимых сотрудниками следственного управления, я поняла, что моя цель – карьера следователя. Успешно закончив институт и поступив на службу в Следственный комитет, поняла, что одних теоретических знаний для работы мне будет недостаточно. Развивать свои знания на практике мне помогают мои коллеги, в частности моя наставница - заместитель руководителя следственного отдела Лукичева Юлия Сергеевна, подполковник юстиции».

«Алина выгодно отличается своей целеустремленностью, желанием постоянно совершенствоваться в профессии, полагаю, из нее выйдет толк» - говорит Юлия Лукичева.

В настоящее время по целевому направлению Следственного комитета в высших учебных заведениях города Москвы и города Санкт-Петербурга обучается 22 наших кадета. Ежегодно следственное управление с нетерпением ждет их возвращения на родную землю. В этом году уже отобрано 13 кадет (50% учащихся 11 кадетского класса), которым будут выданы направления для поступления в Московскую и Санкт-Петербургскую Академии СК России.

СУ СК РФ по Мурманской области