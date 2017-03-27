Cвет и просвещение атомной энергии. В городе Полярные Зори отметили десятилетие Информационного центра Кольской АЭС

Алексей Котович.

В городе Полярные Зори отметили десятилетие Информационного центра Кольской атомной станции. Созданный для просвещения в вопросах использования атомной энергии, он ежегодно принимает более 5 тысяч посетителей. На юбилей организаторы пригласили самых активных горожан.

Некогда недостроенное здание хирургического корпуса. Теперь здесь рассказывают о надежной и безопасной работе Кольской атомной станции. Постепенно информационный центр стал еще и культурным.

Руководитель центра общественной информации КАЭС Виктория Нигоренко: "Очень многие люди приходят для того, чтобы задать свои вопросы о том, как работает атомная станция. Это наша главная задача, но мы на этом не останавливаемся, конечно, и участвуем во всех городских событиях".

Сегодняшний праздник - тому подтверждение. Солнечным утром в городской парк, созданный также при участи КАЭС, потянулись люди. Конкурс снежных скульптур - повод провести выходной на свежем воздухе в веселой компании.

Без малого 40 команд. Условное название, которое предложили организаторы участникам - "Конкурс снеговиков". Хотя, конечно же, снежные скульптуры могут быть сколь угодно разные: "Здравствуйте. Мы лепим сову - символ мудрости и знаний. Сегодня очень сложные условия, потому что снег совсем не липкий - он рассыпчатый. На прошлых выходных была идеальная погода, но сейчас снег приходится не лепить, а именно рубить".

А вот малышей качество снега нисколько не смущает - шумной стайкой они готовят юбиляру снежный подарок.

Заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов: "Мы и развлекаем людей, и организовываем их досуг. И, тем более, сейчас такая погода! Вывести такое количество людей в парк, организовать коллективный труд, чтобы они почувствовали плечо друг друга, чтобы они поделились какими-то креативными идеями - это как раз те ценности "Росатома", которые мы пропагандируем и стараемся воспитывать в наших людях".

Спустя два часа компетентное жюри подводит итог. Никто не остался без подарков. Ну а диплом победителя вместе с сертификатом на 7 тысяч рублей получает та самая команда, вопреки погоде решившая вылепить символ мудрости - Сову.







