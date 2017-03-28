Феерия танцев и спорта, позитив и общение. В Кандалакше прошел фестиваль фитнеса

Любовь Дубова.

Движение - жизнь! В подтверждение знаменитой фразы - фестиваль фитнеса в Кандалакше. "Салют победы" шестой раз собирает активных северян. Феерия танцев и спорта, позитив и общение. Гости пробуют себя в популярных направлениях. Среди участников - и дети, и дамы уже почтенного возраста. Ведь фитнес не только помогает держать себя в форме, укрепляет организм, но и поднимает градус настроения.

Участница фитнес-фестиваля "Салют Победы" Светлана Курова: "Мне очень понравилось, все весело, энергично, все очень хорошо. Даже вот видите, бодростью зарядились. Атмосфера хорошая, весело, выходной, энергетика позитивная, все веселые, какие-то счастливые".