Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.03.2017 09:20

В Заполярье летние детские лагеря будут носить не только оздоровительный, но и образовательный характер

Кирилл Коган.

Летние детские лагеря не просто оздоровительные, но и образовательные. Главный вопрос тематического семинара - как разнообразить отдых. В разговоре участвуют педагоги дополнительного образования со всего региона. В этом году лагеря примут около 38 тысяч ребят. В план каждой смены включают уроки игры на гитаре, преподавание основ робототехники. В программе также эко-туры, экспедиции. Нечто похожее уже есть в "Гандвике" и "Ровеснике" Кандалакши. И, кстати, именно эти лагеря теперь входят в "ТОП-100" лучших образовательных проектов России.
Директор ГАУДО МО "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Мы говорим о том, что образовательная деятельность важна не только в рамках учебного процесса, но и в рамках отдыха детей. Когда они находятся в непринужденной атмосфере, тогда можно достичь большего образовательного результата".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.96
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.