В Заполярье летние детские лагеря будут носить не только оздоровительный, но и образовательный характер

Кирилл Коган.

Летние детские лагеря не просто оздоровительные, но и образовательные. Главный вопрос тематического семинара - как разнообразить отдых. В разговоре участвуют педагоги дополнительного образования со всего региона. В этом году лагеря примут около 38 тысяч ребят. В план каждой смены включают уроки игры на гитаре, преподавание основ робототехники. В программе также эко-туры, экспедиции. Нечто похожее уже есть в "Гандвике" и "Ровеснике" Кандалакши. И, кстати, именно эти лагеря теперь входят в "ТОП-100" лучших образовательных проектов России.

Директор ГАУДО МО "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Мы говорим о том, что образовательная деятельность важна не только в рамках учебного процесса, но и в рамках отдыха детей. Когда они находятся в непринужденной атмосфере, тогда можно достичь большего образовательного результата".





