"Змейка", заезд в гараж, параллельная парковка. В Мурманске прошел 10-й чемпионат по парковке

Кирилл Коган.

Чемпионат по парковке. Юбилейный, 10-й - в областном центре. Организатор - одна из мурманских радиостанций. В заездах приняли участие 30 автомобилистов. Соревнования в мастерстве. Возраст водителей, стаж значения не имеют. На площадке в этом году рекордное количество представительниц прекрасного пола. Задание - выполнить все элементы: "змейка", заезд в гараж, параллельная парковка. При этом, не расплескав ведра с водой, установленные на крыше автомобиля.

Организатор мероприятия Максим Бойков: "Вы знаете статистику, у нас огромное количество машин на 300 тысяч населения. В каждой семье практически есть машина, а где-то по 2 и 3. Проблемы с парковками сумасшедшие, проблемы, чтобы людей научить ездить хорошо. Благодаря этому проекту мы и обращаем внимание на моменты в практическом вождении и в парковке".