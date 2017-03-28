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28.03.2017 09:05

Новый облик Междуречья. В рамках партийного проекта в местной школе отремонтировали спортзал

Татьяна Нестерова.

Благодаря софинансированию - муниципальному и региональному - обновили фасад образовательного учреждения, построили школьный стадион, детскую площадку. В прошлом году под патронатом губернатора стартовал проект по реконструкции сельского дома культуры. Сейчас - внутренние работы. На партийные средства приобрели современные кресла. Ну, а общая сумма, необходимая для возрождения очага культуры, - 70 миллионов рублей.
Глава сельского поселения Междуречье Елена Ионесий: "Для нас данный объект очень важный, потому что это главный социально-культурный объект не только Междуречья, но и всех населенных пунктов -Мишуково, к нам присоединились Белокаменка, Килпъявр. И поэтому мы очень надеемся, что эта работа будет выполнена в срок. И 1 сентября откроем наш сельский Дом культуры".
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