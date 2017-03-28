Стрельба из арбалета, метание аркана, гонки на оленьих упряжках. В Ловозере отметили День оленевода

Светлана Деменева.



День оленевода - в Ловозере, в рамках Праздника Севера. Стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба. Самые зрелищные соревнования - гонки на оленьих упряжках. Дистанция 3200 и 1600 метров. Победителем, как и несколько лет подряд, стал Николай Селиванов. На местном стадионе концерт не только с саамскими песнями. В Ловозеро приехали артисты со всей области. Город мастеров с национальными сувенирами. Есть что показать, продать, и где поучаствовать, - отмечает глава района. Причем, не только в праздник. Саамский центр привлекает всё больше туристов.

Глава Ловозерского района Александр Шестак: "6 лет назад было около 2,5-3 тысяч. Сейчас минимальное количество 15 тысяч человек. Вот вам рост пятикратный - шестикратный за последние 4-5 лет".