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28.03.2017 08:57

Стрельба из арбалета, метание аркана, гонки на оленьих упряжках. В Ловозере отметили День оленевода

Светлана Деменева.


День оленевода - в Ловозере, в рамках Праздника Севера. Стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба. Самые зрелищные соревнования - гонки на оленьих упряжках. Дистанция 3200 и 1600 метров. Победителем, как и несколько лет подряд, стал Николай Селиванов. На местном стадионе концерт не только с саамскими песнями. В Ловозеро приехали артисты со всей области. Город мастеров с национальными сувенирами. Есть что показать, продать, и где поучаствовать, - отмечает глава района. Причем, не только в праздник. Саамский центр привлекает всё больше туристов.
Глава Ловозерского района Александр Шестак: "6 лет назад было около 2,5-3 тысяч. Сейчас минимальное количество 15 тысяч человек. Вот вам рост пятикратный - шестикратный за последние 4-5 лет".
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