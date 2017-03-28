Уникальные экспонаты времен Советского Союза. В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка "Сделано в СССР"

Кирилл Коган.

"Сделано в СССР". Мини-выставка в Мурманском областном краеведческом музее. Уникальные экспонаты времен Советского Союза. Бытовая техника 70-80-х годов. На всех товарах стоит Знак качества. Представляет собой изображение пятиугольника в виде звезды с изогнутыми сторонами. Внутри перевернутая стилизованная буква "К". Государственный знак подтверждал соответствие товара ГОСТу, его высшую категорию.

Заведующая научно-методического отдела ГУК "Мурманский областной краеведческий музей" Нина Алистратова: "Май месяц у нас связан с 9 мая, или выставка будет посвящена военным событиям или 1 июня у нас День защиты детей. Может быть, и советскому детству посвятим. Пока 2 темы назревают, на какой-то мы остановимся".