В Кандалакше уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области встретился с учениками второй школы

Любовь Дубова.

Необычный урок в Кандалакше. В роли учителя - детский омбудсмен. Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган провел встречу с учениками второй школы. Общение в формате диалога. Вопросов много. Всегда актуальная тема - "отцы и дети". Десятиклассники просят совета, как наладить контакт, установить дружеские отношения с родителями. Разговор о правах несовершеннолетних, предстоящем едином государственном экзамене и опасностях, которые сегодня имеют место быть во "всемирной паутине".

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган: "Сейчас наиболее актуальная обеспокоенность со стороны родителей, которые недооценивают, наряду с огромным позитивом, который несет Интернет. Они недооценивают, что ребенку Интернет может навредить в жизни очень сильно, может иногда привести даже к самому драматическому и трагическому исходу".