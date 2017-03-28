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28.03.2017 08:35

На заседании профильного комитета депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели итоги работы комитета по труду и занятости населения

Светлана Деменева.

Итоги работы комитета по труду и занятости населения рассмотрели на заседании профильного комитета депутаты Мурманской областной Думы. По программе "Управление развитием регионального рынка труда" результаты лучше, чем в среднем по России. Например, безработица у нас чуть выше полутора процентов, по стране - 5%. Работодатели оформляют больше заявок в Центры занятости. По официальной статистике, их число выросло на 21%. На заседании комитета также рассмотрели и законодательную инициативу фракции коммунистов. Они предложили сделать выходным днем - 7 ноября. Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской области (фракция "Справедливая Россия") Александр Макаревич: "Я считаю, что каждый депутат вправе использовать предоставленное ему по статусу право законодательной инициативы. Пообсуждаем".
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