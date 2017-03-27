Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.03.2017 18:23

Инна Погребняк в Киркенесе приняла участие в конференции по выявлению связи между употреблением алкоголя и транспортным травматизмом в губернии Финнмарк и Мурманской области

Сегодня в Киркенесе начала работу итоговая конференция в рамках реализации совместного проекта по выявлению связи между употреблением алкоголя и других психоактивных веществ и транспортным травматизмом в губернии Финнмарк и Мурманской области. С российской стороны в рабочей встрече приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова, а также представители государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, НИИ наркологии, всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

В рамках двухдневной конференции обеими сторонами будут представлены результаты проведения «дорожного» и «госпитального» исследования, состоится презентация проекта «Изучение употребления алкоголя и наркотиков среди госпитализированных соматическх больных», начатого между Университетской больницей Осло и Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения Москвы.

В рамках конференции состоялось подписание Программы сотрудничества между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения и социального обеспечения Королевства Норвегия на 2017 – 2020 годы.

/Управление по взаимодействию со СМИ/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.42
Евро = 61.86
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.