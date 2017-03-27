Инна Погребняк в Киркенесе приняла участие в конференции по выявлению связи между употреблением алкоголя и транспортным травматизмом в губернии Финнмарк и Мурманской области

Сегодня в Киркенесе начала работу итоговая конференция в рамках реализации совместного проекта по выявлению связи между употреблением алкоголя и других психоактивных веществ и транспортным травматизмом в губернии Финнмарк и Мурманской области. С российской стороны в рабочей встрече приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова, а также представители государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, НИИ наркологии, всероссийского центра медицины катастроф «Защита».



В рамках двухдневной конференции обеими сторонами будут представлены результаты проведения «дорожного» и «госпитального» исследования, состоится презентация проекта «Изучение употребления алкоголя и наркотиков среди госпитализированных соматическх больных», начатого между Университетской больницей Осло и Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения Москвы.



В рамках конференции состоялось подписание Программы сотрудничества между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения и социального обеспечения Королевства Норвегия на 2017 – 2020 годы.



/Управление по взаимодействию со СМИ/



