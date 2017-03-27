ЧП В Кандалакше. Прогулка по тонкому льду чуть не стоила жизни двум подросткам

Елена Ямаш.

ЧП В Кандалакше. Двое подростков вышли на лед Кандалакшского залива. Под весом льдина откололась. Ребят унесло на несколько сотен метров от берега. Случайные прохожие сообщили о произошедшем в полицию и спасателям. Экстренные службы сработали оперативно. На надувной лодке добрались до подростков. Операция спасения заняла чуть больше 10 минут.

Старший государственный инспектор ГИМС инспекторского участка г. Кандалакша Иван Навагин: "Если бы было другое направление ветра, их бы отнесло в открытое море, а там нет ни катеров, ни лодок, опять таки, ребята одеты не по сезону. Льдина могла бы расколоться и угроза жизни здесь была бы очевидна".

Позже один из мальчишек признался, что ощущений ему хватило на всю жизнь. Вряд ли теперь он и его товарищ захотят еще раз рискнуть и выйти на лед.





