Рекомендации комитета по ветеринарии владельцам домашних животных

В связи с появившимися в последнее время случаями намеренного отравления собак Комитет по ветеринарии Мурманской области даёт следующие разъяснения и рекомендации.



Владельцы собак должны организовывать выгул своих питомцев в сопровождении и на специально отведённых площадках. Животное нужно выгуливать пристегнутым к поводку и в наморднике. Собаки, гуляющие без сопровождения владельца, попадают в категорию безнадзорных и могут быть законно отловлены организациями, осуществляющими официальное регулирования численности безнадзорных животных.



При появлении у животного первых признаков отравления необходимо срочно обращаться в ветеринарные учреждения.



Комитет предупреждает лиц, самовольно осуществляющих уничтожение собак (догхантеров), о том, что их действия квалифицируются ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации как жестокое обращение с животными.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /