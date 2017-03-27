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27.03.2017 18:27

Рекомендации комитета по ветеринарии владельцам домашних животных

В связи с появившимися в последнее время случаями намеренного отравления собак Комитет по ветеринарии Мурманской области даёт следующие разъяснения и рекомендации.

Владельцы собак должны организовывать выгул своих питомцев в сопровождении и на специально отведённых площадках. Животное нужно выгуливать пристегнутым к поводку и в наморднике. Собаки, гуляющие без сопровождения владельца, попадают в категорию безнадзорных и могут быть законно отловлены организациями, осуществляющими официальное регулирования численности безнадзорных животных.

При появлении у животного первых признаков отравления необходимо срочно обращаться в ветеринарные учреждения.

Комитет предупреждает лиц, самовольно осуществляющих уничтожение собак (догхантеров), о том, что их действия квалифицируются ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации как жестокое обращение с животными.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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