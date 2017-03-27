"Городская среда". В свою региональную неделю депутат Госдумы Алексей Лященко проверил, как в Коле реализуется партийный проект по благоустройству

Татьяна Нестерова.

Каждую последнюю неделю месяца Алексей Лященко, представляющий интересы избирателей Мурманской области в Государственной Думе, работает в регионе. В Кольском районе успешно реализуются несколько проектов партии "Единая Россия". В том числе, "Городская среда". Территории, объекты, которые требуют обустройства, администрация выбирала на основе предложений жителей. В прошлом году на благоустройство дворов, ремонт асфальтового покрытия проездов, тротуаров, озеленение потрачено 8 миллионов рублей, в этом году запланировано четыре. В плане работ - благоустройство дворовых территорий по проспектам Советский и Защитников Заполярья.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Алексей Лященко: "Я знаю, что предложений было гораздо больше, чем средств запланировано на 2017 год, их не нужно отбрасывать, их нужно выстраивать. На 5 лет, как и рассчитаны партийные проекты. И очень большое внимание уделять именно погруженности наших земляков и в выбор проектов, и в их реализацию".







