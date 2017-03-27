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27.03.2017 18:35

"Рыбья морда - 2017". Новички и рыбаки со стажем съехались на Медвежий плёс Терского берега на юбилейные XV соревнования по снежной ловле

Елена Сивонен.

Место встречи - Медвежий плёс Терского берега. Больше сотни участников со всей области съехались, чтобы глаза в глаза встретиться с "Рыбьей мордой".  Юбилейные XV соревнования в этом году выдались без преувеличения уникальными.
На льду - знакомые всё лица. Кто на что способен - знают, но азарт берет вверх. Рыбаки готовы кинуть вызов водяному. Доказать - на Терском берегу клюёт.
После снежной зимы сейчас время тяжелого льда. Но счет идет на минуты. Поклевки буквально сразу. И уже первые рыбёшки. Прогнозы заядлых рыбаков, мол, в солнце - лов худой - подтверждения не находят.  
Участник соревнований "Рыбья морда-2017" (г. Полярные Зори) Владимир Бычков: "Судья! Ну ты запомнишь уже номер-то - 91..."
Участница соревнований "Рыбья морда-2017" (п.г.т. Умба) Любовь Бабайлова: "Вообще, за 15 лет - это первый раз. Вот такая удача нам сегодня сопутствовала".
Сёмужину взвешивают - два двести - и отпускают. В правилах ничего нового. Три сектора. Переходить можно из одного в другой трижды. Удочка одна. Мормышек не больше двух и никаких блёсен.
"Рыбий царь, дело свое знай, выполняй!" Или еще одна: "Зевай, не зевай, а на обед приплывай!" От лунки к лунке у каждого рыбака свои заговоры на удачный лов. Но вот к кому сегодня фортуна окажется более благосклонной - пока все же не ясно.
Рыбаки колдуют над лунками до последней секунды соревнований. То сдавая, то подтягивая тонкую леску. Ровно через три часа петарда взмывает в небо. Судья командует - "Сушите удочки". Подсчет баллов, а точнее - рыбин. В штуках и граммах. Чаще совсем мелочь - 5-10 сантиметров. Реже рыбка покрупнее.
Участник соревнований "Рыбья морда-2017" (п.г.т. Умба) Вова Кокорин: "Окуни редко, ерши, в основном, ловились".
Участница соревнований "Рыбья морда-2017" (п.г.т. Умба) Лиза Малашенко: "Мне 10 попалось. Сидела, ждала, ноги затекли, еле вытерпела".
Команда юниоров "Караси" - на первом месте. Вова Кокорин - лучший в индивидуальном зачете. У Лизы Малашенко - "серебро".
Дамы сегодня не раз на пьедестале. Впервые и побеждают в "Рыбьей морде" женщины. "Рыбачки Сони" из Кандалакши. Ну а звание "Рыбья морда - 2017" - здесь без интриги - вновь получает полярнозоринец, рыбак со стажем Олег Логинов.
Победитель соревнований "Рыбья морда-2017" (г. Полярные Зори) Олег Логинов: "Постоянно хожу на рыбалку, тренируюсь. И место уже знаю хорошо - какая рыба клюет, на какую готовиться".
Чемпион опускает флаг соревнований до следующей встречи. Она в марте 2018. Рыбалку участники ждут такую же "клёвую".



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