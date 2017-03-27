Досрочный ЕГЭ по русскому языку в Мурманской области прошел без технологических сбоев и нарушений

Самый массовый единый государственный экзамен досрочного периода – русский язык – 27 марта прошел в штатном режиме.



В экзамене приняли участие 69 человек – выпускники прошлых лет, студенты среднего профессионального образования и одна выпускница текущего года, имеющая допуск педагогического совета.



На пункте проведения экзаменов 970, расположенном в мурманской школе № 41, во всех аудиториях велось онлайнвидеонаблюдение. На экзамене присутствовали федеральные общественные наблюдатели. Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений работали портал smotriege.ru, региональный ситуационный центр, велся мониторинг Интернета. За наличие мобильного телефона удалена с экзамена выпускница прошлых лет. Других нарушений не выявлено.



В 2017 году во время досрочного этапа в Мурманской области используются технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в пункте проведения экзаменов, что позволяет оптимизировать систему проведения ЕГЭ, сократив материальные и человеческие ресурсы. При проведении ЕГЭ нарушений и технологических сбоев не зафиксировано.



Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.



«ЕГЭ по русскому языку – один из обязательных предметов для получения аттестата об окончании школы. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24 балла. Кроме того, результаты этого экзамена необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов», – напомнила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.



Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 10 апреля. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /