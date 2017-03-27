В Мурманской области в 2017 году на формирование инфраструктуры земельных участков для многодетных семей выделено свыше 45 млн рублей

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, шла речь о выделении в 2017 году средств областного бюджета на проведение работ по планировке территорий, формированию земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры для многодетных семей. Эти средства в виде субсидий выделялись муниципальным бюджетам на софинансирование мероприятий госпрограммы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона». Также постановлением правительства области предусмотрено предоставление социальных выплат многодетным семьям на возмещение части затрат при строительстве жилья на безвозмездно предоставленных земельных участках.



Глава региона напомнила, что в областном бюджете в 2017 году предусмотрено 45 млн 760 тыс. рублей на формирование земельных участков, обеспечение их объектами инфраструктуры, в том числе для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. Для предоставления социальных выплат многодетным семьям на возмещение части затрат при строительстве жилья на таких участках – 2 млн рублей. В конкурсе регионального министерства строительства и территориального развития участвовало 13 муниципальных образований, и все успешно прошли отбор.



«Всего на 2017 год запланировано формирование 200 земельных участков, постановка на кадастровый учет – 182 земельных участков, обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры – 265 участков», – проинформировал руководитель строительного ведомства Леонид Кан.



В то же время министр отметил, что из двух миллионов на возмещение части затрат при строительстве жилья на безвозмездно предоставленных земельных участках оказались востребованными только 600 тысяч рублей. Из расчета 200 тысяч на семью – это всего по одной семье из Мурманска, Мончегорска и Мурмашей. По мнению Леонида Кана, это говорит о том, что многодетные семьи просто не знают о возможности получить деньги на строительство дома.



Глава региона поручила министерству взять эту работу на контроль, а также призвала глав муниципальных образований своевременно начать конкурсные процедуры по определению подрядчиков.

«Прошу широко информировать граждан о возможности получения средств на строительства жилья. В очередной раз напоминаю о важности работы с гражданами и средствами массовой информации», – подчеркнула Марина Ковтун.



Губернатор также отметила, что с начала действия проекта в регионе, то есть с марта 2012 года по февраль 2017, на учет в целях предоставления земельных участков было поставлено более 2,5 тысячи многодетных семей. Это составляет 43% от общей численности таких семей. За этот период получили земельные участки 1067 многодетных семей или 41,6% от общего числа поставленных на учет, в том числе в 2017 году – 18 семей.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /