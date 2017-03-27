Повышение эффективности управления бюджетом и госимуществом, а также ситуация на рынке труда стали центральными темами рабочей встречи главы региона М. Ковтун и вице-губернатора Р. Дурягина

Алексей Елкин.

Повышение эффективности управления бюджетом и государственным имуществом, вместе с ситуацией на рынке труда, стали центральными темами рабочей встречи главы региона Марины Ковтун с заместителем губернатора, курирующим эти сферы, Романом Дурягиным.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вы у нас работаете в должности вице-губернатора уже скоро год. У вас достаточно серьезные направления по кураторствам. Поэтому хотелось бы услышать, как развиваются ваши министерства, которые вы курируете, основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь и пути их решения".

Роман Дурягин доложил - ключевым результатом работы финансового блока стало принятие закона об областном бюджете на текущий год в установленные законодательством сроки. В сфере имущественных отношений ключевой задачей было утверждение новой оценки кадастровой стоимости земельных участков. Цель успешно достигнута. Новая схема расчётов позволила выявить порядка 30% участков, которые ранее не оценивались, и, соответственно, увеличить доходную базу муниципалитетов. Положительная оценка прозвучала и в отношении нового закона о налоге на имущество физических лиц. В результате, существенно снизились платежи владельцев квартир малой и средней площади. В ходе встречи ситуация на рынке труда названа стабильной. Сейчас важнейшая задача - легализация "серой" занятости северян.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "С Рострудом у нас заключено соглашение. Мы должны в текущем году легализовать 16 с небольшим тысяч человек. Эта работа уже ведется. На сегодня - чуть меньше 1000 человек, уже легализована их деятельность. Мы эту деятельность осуществляем, в том числе, и в рамках рабочей группы. Приглашаем заинтересованные стороны. Обсуждаем пути решения этой задачи".







