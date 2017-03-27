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27.03.2017 16:40

Провести каникулы не только интересно, но и с пользой. При 10 образовательных учреждениях Мурманска открыты оздоровительные лагеря

Наталия Бурдина.

Для мурманских школьников наступили долгожданные каникулы. У ребят есть возможность провести это время не только интересно, но и с пользой. При 10 образовательных учреждениях открыты оздоровительные лагеря. Один из них организован на базе школы №5. Сегодня состоялось торжественное открытие смены. После каждому отряду, а их в лагере 4, дали различные задания. К примеру, одна из групп рисовала на снегу картину, посвященную Мурманску. И это всего лишь одно из множества занятий, которые подготовлены для ребят. Большинство мероприятий в программе - выездные. Экскурсии, спортивные игры, походы в кино, музеи и театры.
Валентина Никулина: "Мы сегодня ходили в "Лапландию", завтра в библиотеку поедем. В "Лапландии" нам показывали представления".
София Орлова: "Нам разрешают на доске рисовать, мы играем, рисуем".
Особое внимание - рациону питания. В школьном меню как обычно блюда из мяса и рыбы, овощи и фрукты. Лагерь при мурманской школе №5 посещают 110 мальчишек и девчонок. Всего более тысячи учеников отдохнут за время этих весенних каникул в оздоровительных лагерях. Это, в основном, дети младшего возраста - с 1 по 5 классы. Смена продлится 5 дней. Родительская плата - почти символическая.
Директор школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Родительская плата 250 рублей на эти пять дней. При этом, на что идут эти деньги - они, в основном, идут на культмассовые мероприятия, которые надо проводить платно, и на канцелярские товары, дети любят рисовать, лепить, заниматься поделками".
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