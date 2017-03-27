Губернатор Марина Ковтун: Фестиваль документальных фильмов «Заповедный формат» может стать еще одним брендом Мурманской области

Глава региона отметила, что в рамках проходящего в России Года экологии и особо охраняемых природных территорий запланировано множество мероприятий, среди которых немалую роль играют те, что посвящены пропаганде бережного отношения к природе, формированию экологического сознания в обществе.



В частности, по предложению Кандалакшского заповедника в региональный план мероприятий Года экологии включено проведение областного кинофестиваля документальных фильмов «Заповедный формат». Фестиваль проводился заповедником в 2015-2016 годах в Кандалакше и теперь выходит на областной уровень.



Как сообщила министр природных ресурсов и экологии Эльвира Макарова, фестиваль в областном статусе откроется уже в пятницу, 31 марта, в кандалакшском кинотеатре «Нива». В фестивале принимают участие фильмы из нескольких регионов России – Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Ленинградской области.



«Мурманская область будет представлена документальной лентой «Хранители Севера». Она рассказывает об особо охраняемых природных территориях Кольского полуострова, а также людях, которые в разное время сохраняли для нас природные богатства», – отметила Эльвира Макарова.



Подробная информация о фестивале «Заповедный формат» размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.



«Думаю, нам не стоит ограничиваться Годом экологии. Такой в своём роде уникальный фестиваль достоин того, чтобы стать регулярным. «Заповедный формат» может стать ещё одним брендом Мурманской области», – подчеркнула глава региона.



Марина Ковтун поручила региональному Министерству природных ресурсов и экологии взять фестиваль под свой патронат и включить его в ежегодный план работы.





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