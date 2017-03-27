Ситуация со скалодромом в Апатитах стала центральной темой очередного совещания в правительстве Мурманской области

Анастасия Ярославская.

Оперативное совещание в региональном правительстве сегодня началось с обсуждения ситуации с апатитским скалодромом. Его закрыли и это вызвало недовольство - люди жалуются, в том числе, на личную почту губернатора. Марина Ковтун призвала разобраться во всем спокойно. Аргументы выслушаны, решение принято.

Этот скалодром - крупнейший в Заполярье - разменял недавно третий десяток. Уже закрыт, а совсем скоро вовсе исчезнет. Его демонтируют. Местный глава оправдываться не стал - решение принципиальное. Находиться на спортивной арене, через которую прошли тысячи, стало, увы, небезопасно - несущие конструкции здания разрушаются, что подтвердила проверка прокуратуры. Губернатор согласна - во главе угла должны быть не эмоции, а здравый смысл.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Подвергать риску детей совершенно недопустимо, родители тоже это понимают. Если конструкция разрушает здание, её надо убирать".

В истории власти ставят не точку - многоточие. Поддержка обещана, но все в руках муниципалитета. Сейчас рассматривается три варианта - где смонтировать новый скалодром.

Глава администрации г. Апатиты Николай Бова: "Делаем попытки попасть в областную программу, потому что сами мы этот скалодром не осилим и, считаю, что в течение максимум 2 лет по большому скалодрому мы проблему закроем".

Поручение губернатора всем главам - быть внимательнее к программе по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Итоги распределения почти 46 миллионов субсидий подведены. Плюсы есть - муниципалитеты грамотны, активны, но неожиданно "вылезли" минусы. Социальные выплаты на возмещение части затрат при строительстве оказались плохо востребованы. До 200 тысяч в этом году получат по семье из Мурмашей, Мурманска и Мончегорска, а могло быть в три раза больше. Вывод - плохо информируют.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "С 2012 года земельные участки получили 1067 многодетных семей. Работа эта будет продолжена, но её успех во многом зависит от того, как она налажена на местах. Поэтому я ещё раз прошу муниципальные образования внимательнее к ней относиться. В конце концов, эту работу мы проводим в соответствие с указом президента".

Не бывает много пропаганды в деле природоохранном. В областной план Года экологии включен кинофестиваль документальных фильмов "Заповедный формат". Раньше был прописан только в Кандалакше, сейчас не просто выходит на областной уровень - имеет шанс стать регулярным. В пятницу - торжественный старт с творческими мастерскими, профессиональными платформами для экологов и основным - показами в режиме нон-стоп. Фильмы не только о наших заповедниках - участие подтвердили карелы, питерцы, Ямало-Ненецкий автономный округ.









