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27.03.2017 15:33

Более 380 участников приехали в Мурманск на региональную научно-практическую конференцию, посвященную развитию детского и подросткового чтения

На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялась региональная научно-практическая конференция «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека». Ее организаторами выступили Министерство образования и науки, Комитет по культуре и искусству Мурманской области и областной Институт развития образования.

Участниками конференции стали более 380 человек: педагоги школьных и дошкольных учреждений, работники муниципальных библиотек и книжных издательств.

Цель конференции – развитие и продвижение детского и подросткового чтения, а также реализация регионального образовательного проекта «Читающая школа».

Участники конференции познакомились с опытом коллег, который был представлен в виде стендовых докладов. Большое внимание привлекли выставки работ участников Международного конкурса детской рукописной книги из фонда Музея областной детско-юношеской библиотеки и материалы издательства «Детская литература» (Москва).

Работа конференции началась с пленарного заседания, где были представлены опыт работы и проекты образовательных учреждений и муниципальных библиотек, направленные на продвижение книги и чтения. Это мончегорский образовательный проект по формированию читательской культуры школьников «Глаголь добро», муниципальный фестиваль «Успешные люди много читают» (Кировск), проекты Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по продвижению книги и чтения, опыт взаимодействия учреждений образования и муниципальных библиотек ЗАТО г. Североморск и новые формы развития интереса школьников г. Апатиты к чтению.

Дальнейшая работа продолжилась в формате секций, где обсуждались проблемные вопросы приобщения детей к чтению, формирования интереса к книге, сотрудничества и взаимодействия школы и библиотеки, а также наработанные практики, формы и методы, говорили о возрождении традиций семейного чтения.

По итогам конференции планируется выпуск сборника лучших практик по развитию и продвижению детского и подросткового чтения, а также реализации регионального образовательного проекта «Читающая школа».

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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