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28.03.2017 14:45

241 год назад основали московский Большой театр

(17) 28 марта 1776 года известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на десять лет. Эта дата и считается днем основания московского Большого театра. Компаньоном Урусова стал англичанин, выпускник Оксфорда, Маккол Медокс. Медокс приехал в Россию преподавать математику будущему императору Павлу I, но ненароком увлекся сценой. Сначала коллектив актерской труппы состоял из 43 человек: 13 артистов, 9 актрис, 4 танцовщиц, 3 танцоров, балетмейстера и 13 музыкантов. Причем на первом этапе существования театра оперная и драматическая труппы составляли единое целое, а состав был самым разнообразным: от крепостных артистов — до приглашенных из-за границы звезд. Труппа давала спектакли в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, а в 1780 году в Москве было выстроено новое, теперь уже каменное здание – на том самом месте, где теперь Большой театр. Правда, театр изначально фасадом выходил на Петровку и потому назывался Петровским. Это был первый в Москве постоянный театр. Однако в 1805 году здание сгорело. До 1825 года спектакли ставились на различных театральных площадках. В начале 20-х годов 19 века Петровская площадь была полностью перестроена в стиле классицизма по замыслу архитектора Осипа Бове. По его же проекту в 1824 году было построено и новое здание Большого театра на месте бывшего Петровского. Но 11 марта 1853 года снова случился пожар, причину которого не смогли установить. В огне погибли театральные костюмы, декорации спектаклей, архив труппы, часть нотной библиотеки, редкие музыкальные инструменты, и, конечно, пострадало само здание театра. Был объявлен конкурс на проект восстановления здания театра, в котором победил план, представленный Альбертом Кавосом. 20 августа 1856 года восстановленный Большой театр был открыт. 

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