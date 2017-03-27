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27.03.2017 14:52

В Мурманске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!»

В 2017 году Министерство культуры Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Учредителем регионального этапа Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!» является Комитет по культуре и искусству Мурманской области. Региональный этап конкурса проходил на базе Мурманского колледжа искусств.

Жюри регионального этапа конкурса рассмотрело материалы 32 участников из городов и поселков Мурманской области в номинации «Изобразительное искусство» и определило пять победителей.

Ими стали воспитанники Детской художественной школы №1 п. Никель пятиклассница Ирина Герасимчик с работой «Тяжелые будни сапера после войны» и второклассник Владислав Михайлов с работой «В атаку». Также лучшими признаны работы юных художников Детской художественной школы г. Североморска «В блокадном Ленинграде» третьеклассницы Ксении Кречетовой и «Мой дедушка» шестиклассницы Дарьи Скрябиной, а также работа «Мой дедушка – ветеран войны» Елизаветы Кузнецовой – четвероклассницы мурманской Детской школы искусств №2.

Участники конкурса, используя разнообразные техники и материалы, смогли раскрыть эмоциональную глубину чувств и настроения художественных сюжетов картин: «Спасибо, что защитили», «За Родину!», «Была война», «У войны не детское лицо», «После войны», «Письмо домой», «На параде» и «Друзья-минеры».

Творческие работы победителей регионального этапа конкурса направлены в оргкомитет Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!».

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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