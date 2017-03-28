Печенгскими полицейскими раскрыта кража автозапчастей

В ОМВД России по Печенгскому району с заявлением о краже колес автомобиля с дисками стоимостью 24 тысячи рублей обратился житель г. Заполярный 1975 года рождения. По словам заявителя, принадлежащие ему вещи хранились в подвальном помещении дома по ул. Бабикова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что доступ в подвал имел ограниченный круг лиц. Оперативники установили, что в хищении имущества имеются основания подозревать мужчину, который ранее являлся работником жилищно-коммунального предприятия. Он знал о том, что в подвале хранятся автозапчасти и имел возможность воспользоваться ключом от помещения.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1981 года рождения, ранее судимого за кражу, который признался в содеянном. Подозреваемый рассказал полицейским, что планировал продать украденное

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, похищенное изъято. По факту в жителя Заполярный возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Северянин находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Печенгскому району)